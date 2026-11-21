Un incidente stradale che aveva coinvolto la moglie, poi le richieste di denaro accompagnate da minacce e intimidazioni. È questa la vicenda, risalente al 2019, che ha portato alla condanna definitiva di un uomo di 55 anni, arrestato ieri mattina a Teverola dalla Polizia di Stato di Caserta. Dovrà scontare 6 anni e 7 mesi di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo l’incidente l’uomo avrebbe iniziato a pretendere ingenti somme di denaro, ricorrendo a minacce sempre più insistenti. Nel tentativo di intimidire la vittima, avrebbe anche prospettato il coinvolgimento di persone riconducibili ad ambienti criminali. Le richieste estorsive non avrebbero però raggiunto il loro obiettivo. Secondo quanto riportato infatti, l’automobile della donna coinvolta nell’incidente non aveva subito alcun danno.

Il 55enne, originario del Casertano, è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile presso la propria abitazione. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena.