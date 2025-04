Casal Velino Marina, 3 maggio 2025 – Un appuntamento per intrecciare fili di speranza e dire un deciso “no” alla guerra: sabato 3 maggio alle ore 17, in Piazza Marconi a Casal Velino Marina, si terrà l’iniziativa “Tessiamo la pace”, promossa da un coordinamento spontaneo di associazioni cilentane.

“Tessiamo la Pace”: a Casal Velino Marina un evento contro la guerra e a sostegno di Gaza

L’evento nasce per sensibilizzare contro il genocidio in corso a Gaza e, più in generale, contro ogni conflitto armato, puntando a costruire e diffondere la cultura della pace attraverso l’arte e la creatività. Non a caso, lo slogan scelto è “Make Art Not War”, a sottolineare la volontà di rispondere alla violenza con la bellezza e la solidarietà.

Tema centrale della manifestazione sarà la tessitura: in programma un mercatino solidale, dimostrazioni di filatura, laboratori di ricamo tradizionale palestinese e la creazione collettiva di una grande tela simbolo della pace. Durante il pomeriggio ci saranno anche momenti di approfondimento sulla drammatica situazione a Gaza, con l’intervento di Omar Suleiman Mohammad, portavoce della Comunità Palestinese della Campania.

Non mancheranno attività per tutte le età: laboratori creativi e giochi didattici per bambini, uno Swap Party (scambio di vestiti in buono stato), bancarelle di artigianato tessile, oggettistica e riciclo creativo. Il tutto sarà accompagnato dalla musica della cantante Antonella Attanasio. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’acquisto di un’ambulanza destinata a Gaza.

“Tessiamo la pace” è organizzato dal Centro Culturale Portosalvo e dalle associazioni CiRCE, La Tela, Fiaba in Borgo e Tatreez Napoli, con il sostegno del Comune di Casal Velino e della Pro Loco di Marina di Casal Velino. Il coordinamento tra le associazioni nasce dalla volontà di non restare indifferenti di fronte alla tragedia dei conflitti e dalla convinzione condivisa che un futuro di pace sia possibile.

