“Delocalizzare” la festa scudetto del Napoli per garantire la massima sicurezza. Alla luce dell’incontro in Prefettura di ieri riguardo la festa scudetto, è emersa l’intenzione di spostare e distribuire gli eventi in più piazze della città per evitare che vi siano sovraffollamenti e disordini.

Scudetto Napoli, individuate aree per i festeggiamenti anche a Giugiano, Castellammare, Nola

Oltre a Piazza del Plebiscito potrebbero essere impegnate anche Piazza Mercato, Scampia e un’area parcheggio di Bagnoli. Inoltre, per arginare il prevedibile ed enorme flusso di tifosi provenienti dall’area metropolitana e dalle altre province campane maggiormente coinvolte dall’euforia dei festeggiamenti, si sta ipotizzando di promuovere alcuni eventi di intrattenimento tra Portici, il lungomare di Castellammare di Stabia, Pomigliano d’Arco, Nola e l’area del mercato ortofrutticolo di Giugliano. Oltre che nelle città più grandi della provincia di Caserta — probabilmente lo stesso capoluogo e ad Aversa — e a Benevento”.

Si tratterà di eventi collaterali che non saranno svolti nei giorni 3 e 4 giugno. I calciatori, sempre secondo quanto emerso nel tavolo di ieri, dovrebbero arrivare in Piazza del Plebiscito. Sono queste alcune delle ipotesi al vaglio delle istituzioni. Ancora in corso valutazioni per l’individuazione di altri spazi per i festeggiamenti. Settimana prossima ci sarà un nuovo incontro sul tema.