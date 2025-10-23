Una lite di vicinato sfocia nel sangue. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con un coltello al petto una 32enne, sua vicina di casa, viva per miracolo.

Terzigno, follia in condominio: chiude l’acqua alla vicina e la accoltella al petto

Tutto è accaduto in una palazzina del centro di Terzigno, dove tra i due non erano rare discussioni per motivi banali: rumori, musica ad alto volume, tacchi che battono, panni stesi, parcheggi. Ieri, la goccia è stata letteralmente quella che scorreva dal terrazzino della donna. L’uomo, esasperato, ha chiuso la valvola dell’acqua al piano terra, attendendola con un coltello da cucina.

Quando la donna è scesa per riaprire la fornitura, è stata colpita al petto con un fendente violentissimo. La lama, fortunatamente, non ha lesionato organi vitali: “un miracolo”, hanno detto i medici dell’ospedale dove la 32enne è ricoverata, non in pericolo di vita.

L’aggressore, dopo l’attacco, si è barricato in casa, ma i Carabinieri della Stazione di Terzigno, allertati dai vicini e dalla stessa vittima, sono riusciti a entrare e bloccarlo con ancora in mano il coltello insanguinato. L’uomo si trova ora in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima, profondamente scossa, ha riconosciuto nel suo vicino l’autore dell’aggressione.