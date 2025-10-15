Un 16enne georgiano, già con precedenti specifici, è stato fermato nella notte dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata, ricettazione e tentata rapina. Il giovane, insieme a un complice ancora ricercato, avrebbe seminato il panico tra venerdì e sabato scorsi nel quartiere Vomero, mettendo a segno tre rapine in poche ore.

Terrore al Vomero, tre rapine in poche ore: arrestato baby criminale: ha 16 anni

Le vittime – tra cui un 20enne e un 29enne napoletani – sono state minacciate con coltelli e pistole per consegnare telefoni e denaro contante. In via Guido De Ruggiero, due ragazzi sono stati rapinati all’interno di un distributore automatico H24; poco dopo, in via Belvedere e via Luca Giordano, altri due episodi con modalità simili hanno confermato il modus operandi della coppia.

Le indagini del Commissariato Vomero, supportate dalle immagini di videosorveglianza e da riscontri sul territorio, hanno permesso di ricostruire l’intera sequenza criminale e identificare il minore. Nel corso delle verifiche è emerso anche un tentativo di rapina di uno scooter, avvenuto nella stessa notte, riconducibile al giovane.

Il 16enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e condotto presso la struttura di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.