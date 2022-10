Terrore a Napoli, incendio distrugge casa al terzo piano

Attimi di terrore a Napoli, dove per cause ancora da accertare, è divampato un pauroso incendio in uno stabile in via via Santa Lucia Filippini a Brecce Sant’Erasmo, nel quartiere di Poggioreale.

Incendio a Napoli, casa distrutta

L’incendio è divampato all’interno di un’appartamento del terzo piano. Le fiamme poi si sono propagate anche verso altre due unità abitative, poste al terzo e al quinto piano, risultate danneggiate.

I tre nuclei familiari, cinque persone in totale, hanno trovato autonoma sistemazione. Per un uomo che ha riportato ustioni al braccio si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto si sono recati l’assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, che ha informato costantemente il sindaco Gaetano Manfredi, e la presidente della Quarta Municipalità Maria Caniglia.