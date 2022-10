Terribile schianto sull’Asse Mediano, tra il territorio di Giugliano e Qualiano, in direzione Napoli. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi, venerdì 14 ottobre, intorno alle ore 13.

Asse Mediano, schianto tra Giugliano e Qualiano

Una Volkswagen T-Roc è andata completamente distrutta dopo lo schianto. La dinamica di quanto accaduto sul tratto di strada a scorrimento veloce è ancora tutta da chiarire. Come raccontano diversi testimoni, il conducente della vettura sarebbe uscito dall’auto semi accartocciata riportando diverse ferite.

Sul posto sono giunti i Carabinieri e l’ambulanza dei sanitari del 118 che hanno visitato sul posto l’uomo coinvolto nell’incidente. Subito dopo il terribile scontro il traffico è andato in tilt in entrambe le direzione, principalmente a causa di curiosi che rallentavano la marcia per sincerarsi di quanto successo.

Ai militari dell’arma è stato affidato il compito dei rilievi di legge e accertare l’esatta dinamica del sinistro.