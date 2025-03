Terremoto tra Napoli e Pozzuoli: 5 i feriti, tra cui un bambino di 5 anni. Crolla muro di un campanile

Sono 4 i feriti e 11 i ricoverati dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha scosso i Campi Flegrei. Tra i feriti si segnala un bambino di 5 anni, trasferito all’ospedale pediatrico Santobono per lesioni causate dalla rottura di un vetro, e una donna che ha riportato ferite all’occhio.

La situazione sanitaria: rapporti sui feriti e ricoveri

Secondo l’Asl Napoli 1 Centro, complessivamente si contano undici ricoverati e quattro feriti. Un uomo, colpito dal crollo di un controsoffitto, è stato portato al Fatebenefratelli di Posillipo con escoriazioni superficiali ed è stato già dimesso.

Al Pronto Soccorso del Pellegrini sono arrivate altre cinque persone, inclusi un bambino di 5 anni dall’area di Cavalleggeri con ferite da vetro e una donna con lesioni oculari causate da frammenti di vetro. Tre pazienti, invece, si sono presentati per sintomi legati allo spavento e alla difficoltà respiratoria e sono stati dimessi subito dopo.

All’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta si sono rivolte spontaneamente cinque persone: quattro per attacchi di panico e oppressione al petto (tutti dimessi) e una con un trauma al gomito, attualmente in fase di diagnosi.

I danni strutturali: crolla muro di cinta di un campanile a Bagnoli

Sotto il coordinamento del Comandante Ciro Esposito, la Polizia Locale di Napoli ha eseguito quattro interventi d’emergenza, tra cui la caduta di un lampione in via Di Niso e il crollo del muro di cinta di un campanile in via Eurialo. Nonostante l’intensità della scossa, i danni strutturali appaiono limitati.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre cento interventi e la colonna mobile regionale è stata immediatamente attivata. Sei squadre di Napoli sono rimaste operative senza smontare, mentre altre dieci squadre provenienti da Benevento, Salerno, Caserta e Avellino sono state inviate per rafforzare le operazioni di soccorso. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha indetto una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per le ore 9 presso il Palazzo di Governo.

Gli interventi della Polizia Locale e il monitoraggio del territorio

La Polizia Locale ha gestito quattro interventi urgenti e continua a presidiare le aree di accoglienza di Bagnoli e Agnano. Gli agenti sono impegnati nel controllo delle vie di fuga per garantire la sicurezza e la fluidità della viabilità. Le operazioni principali hanno riguardato il crollo di controsoffitto in via Diomede Carafa, un cedimento di muratura interna in via Bagnoli 572, il crollo del muro di cinta del campanile in via Eurialo e la caduta di un lampione in via Di Niso.