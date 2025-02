Terremoto, sciame sismico in corso: scosse avvertite tra Napoli e Pozzuoli. Alcune scuole evacuate

Una nuova sequenza sismica ha svegliato questa mattina i Campi Flegrei, con scosse chiaramente avvertite dalla popolazione di Pozzuoli e di diversi quartieri di Napoli, tra cui Fuorigrotta, Agnano e Bagnoli.

Terremoto, sciame sismico in mattinata: scosse avvertite tra Napoli e Pozzuoli

Secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), lo sciame ha registrato eventi sismici di magnitudo compresa tra 1.1 e 1.4, tutti con epicentro nella zona di Pisciarelli, nei pressi della Solfatara, e a una profondità di circa tre chilometri.

Poco dopo le 8:30, una serie di scosse più intense ha ulteriormente allarmato la popolazione. La più forte, di magnitudo 3.1, è stata avvertita in un’area più ampia, coinvolgendo anche Quarto e Bacoli sul versante flegreo, e i quartieri napoletani dell’Arenella, via Pigna, Soccavo e Pianura. Per precauzione alcune scuole di Fuorigrotta hanno deciso di procedere con l’evacuazione.

Lo sciame rientra nei fenomeni di bradisismo che interessano l’area flegrea e che sono sotto costante monitoraggio. La caldera dei Campi Flegrei è infatti tra le più sorvegliate al mondo, a causa della sua complessità geologica e del rischio potenziale che comporta.