Una sequenza di scosse sta facendo tremare in queste ore il Molise. Uno sciame sismico con epicentro in provincia di Campobasso ha fatto schizzare gli aghi dei sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia questa notte.

Terremoto a Campobasso, trema anche la Campania

Gli esperti dell’INGV hanno individuato l’epicentro nel piccolo comune di Pietracatella. Una prima scossa, la più intensa, di magnitudo 3.7, è stata registrata a una profondità di 22 chilometri all’1 e 49. E’ stata questa che ha creato maggiore allarme. Avvertita anche in Puglia e in Campania, ha spinto centinaia di residenti ad abbandonare le rispettive abitazioni e scendere in strada temendo il peggio. A seguire una seconda, più lieve, di magnitudo 2.7, a due chilometri da Sant’Elia a Pianisi, alle 4:58, a una profondità di 25 chilometri.

Questa mattina all’alba sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco per accertare eventuali danni a strutture ed edifici pubblici. Al momento non risultano feriti. La terra intanto continua a tremare: Alle 5 e 01, una nuova scossa di magnitudo 1.7, di nuovo a Pietracatella; alle 7 e 30 una nuova scossa, di magnitudo 1.9, ha colpito l’area di Sant’Elia e Pianisi (Campobasso; l’ultima alle 11 e 52, di magnitudo 1.7, con epicentro a Macchia Valfortore (Campobasso). Massima attenzione da parte dell’INGV per monitorare l’evoluzione dello sciame sismico che sta interessando il Centro-Sud da questa notte.