Tremano ancora i Campli Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata stanotte, intorno alle ore 4 e 28, con epicentro nella zona della Solfatara. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 2,7 chilometri.

Terremoto oggi a Napoli, Pozzuoli e Campi Flegrei di magnitudo 3.4

La scossa è stata preceduta da un boato ed è stata particolarmente lunga, avvertita distintamente dalla popolazione che è stata svegliata di notte, e in diverse zone dell’area metropolitana di Napoli. La scossa è stata avvertita a Pozzuoli e anche in diversi quartieri di Napoli, come Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei campi flegrei”, si legge in un post pubblicato dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“L’evento più significativo, localizzato in zona Solfatara, si è prodotto alle 04:28, ora locale, alla profondità di 2.7 km con magnitudo Md=3.4± 0.3La Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile stanno perlustrando le aree prossime all’epicentro”, ha aggiunto il primo cittadino.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”, ha concluso Manzoni.