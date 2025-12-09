Terremoto nella notte in Irpinia, scossa di magnitudo 3.0: scuole chiuse per verifiche

La terra torna a tremare in provincia di Avellino. Allo scoccare della mezzanotte e un minuto, i sismografi dell’INGV hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, con epicentro nel territorio del comune di Montefredane, a una profondità di 11 chilometri.

Scossa avvertita dalla popolazione: nessun danno segnalato

Il sisma è stato percepito chiaramente dalla popolazione della zona, destando preoccupazione. Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha comunicato in un post notturno che non si registrano danni a persone o cose, pur mantenendo alta l’attenzione.

Chiuse le scuole

In via precauzionale, il primo cittadino ha annunciato un’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata odierna, al fine di consentire le verifiche tecniche sulla tenuta strutturale degli edifici scolastici. Aquino ha spiegato di essersi messo subito in contatto con la Prefettura di Avellino e ha rassicurato i cittadini: «La situazione sembra sotto controllo. Le verifiche più accurate saranno effettuate con la luce del giorno».