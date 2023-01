Ancora una forte scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli. Nel pomeriggio di oggi, martedì 10 gennaio, alle ore 14, i sismografi dell’INGV di Roma hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0.

Terremoto, ancora una forte scossa a Pozzuoli

L’epicentro del sisma è stato localizzato in zona Campi Flegrei/Solfatara e ad una profondità di circa 3 km. Una scossa con magnitudo simile era stata registrata due giorni fa, alle 3:28 (ora locale) dell’8 gennaio 2023: in quella circostanza la profondità ancora minore, stimata in 2 km, e la magnitudo di 2.4.

Molti residenti hanno avvertito la forte scossa in varie zone tra Napoli e Pozzuoli. Su Facebook c’è chi commenta “scossa anfiteatro Flavio”, “Bella forte. Sentita alle palazzine e in via Campana, via Toiano, zona Arco Felice Pozzuoli e via Pisciarelli, Quarto, Solfatara, via Napoli a Pozzuoli, Monterusciello, fino a Bagnoli e Licola”. Nonostante la comprensibile agitazione, non si segnalano danni ad edifici o strade né feriti. Resta alta intanto l’attenzione sui movimenti tellurici che riguardano l’area flegrea.