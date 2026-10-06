addio alla prof Imma Lambiase, lutto al Sacro Cuore di Napoli: oggi i funerali

Lutto nel mondo della scuola napoletana per la morte della professoressa Imma Lambiase, storica docente ed educatrice dell’Istituto Sacro Cuore di Napoli. L’insegnante è scomparsa dopo quasi un anno di sofferenza, lasciando un profondo vuoto tra colleghi, studenti, ex alunni e famiglie che l’hanno conosciuta nel corso della sua lunga attività educativa. A comunicare la triste notizia è stata la stessa comunità scolastica del Sacro Cuore con un lungo e commosso messaggio di addio.

«Questa sera abbiamo il cuore a lutto. Imma è stata per oltre trent’anni amica, educatrice e insegnante del Sacro Cuore. Gli anni trascorsi insieme ci passano davanti agli occhi e fanno male», si legge nel ricordo pubblicato dall’istituto.

Il ricordo dell’Istituto Sacro Cuore di Napoli

La scuola ha voluto ricordare la professoressa Lambiase con parole che raccontano non soltanto la docente, ma soprattutto la persona che per oltre trent’anni ha accompagnato generazioni di ragazzi nel loro percorso di crescita.

«Ti ricordiamo così, Imma: solare, disponibile, amorevole», scrive la comunità educativa. Nel messaggio trova spazio anche il profondo legame della docente con la fede: «Hai combattuto la buona battaglia. Hai conservato la fede. Una fede che ogni anno tornavi ad affidare e rinnovare ai piedi della Madonna di Lourdes».

La comunità del Sacro Cuore affida quindi la professoressa «alla gioia e all’abbraccio del Signore», chiedendole simbolicamente di continuare dal Paradiso ad accompagnare la missione educativa della scuola. «Aiutaci a non tradire mai la nostra vocazione educativa e a continuare a servire, con la stessa dedizione, il bene dei ragazzi e delle loro famiglie. Riposa in pace, cara Imma», conclude il messaggio.

Il cordoglio per la professoressa Imma Lambiase

Sono numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ore successive alla notizia della morte della docente. Tra questi anche quello di Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, che ha salutato la professoressa con un semplice e commosso: «Ciao Imma».

Particolarmente toccante anche il ricordo di un genitore che ha sottolineato il ruolo svolto dalla docente nella vita delle sue figlie. 4«Sei stata una guida per le mie figlie e lo sei stata ben oltre il ruolo, pure svolto al meglio, di docente di educazione fisica», si legge nel messaggio. Il ricordo si concentra soprattutto sul sorriso della professoressa Lambiase, descritto come autentico e sincero, e sulla tristezza lasciata dalla sua scomparsa: «Da oggi al mondo c’è un’anima limpida in meno. Addio, e grazie».

I funerali di Imma Lambiase a San Sebastiano al Vesuvio

I funerali della professoressa Imma Lambiase saranno celebrati oggi, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 17.30, presso il Santuario Diocesano di San Sebastiano Martire, in Piazza Municipio 1 a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. La comunità scolastica, gli studenti, le famiglie e quanti hanno conosciuto la docente potranno così darle l’ultimo saluto.