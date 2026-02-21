Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata nella notte in provincia di Salerno, con epicentro nei pressi di Montecorice. Il sisma, rilevato alle ore 01:28, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha diffuso i primi dati ufficiali pochi minuti dopo l’evento.

Terremoto in Campania. Scossa di 4.5 nel salernitano, terrore nella notte

Secondo quanto comunicato dall’INGV, il terremoto a Montecorice si è verificato a una profondità molto elevata. Proprio questo elemento ha contribuito a rendere la scossa percepibile in un’area piuttosto ampia del Salernitano e in diverse zone della Campania, senza però provocare gravi conseguenze sul territorio.

Terremoto in provincia di Salerno: nessun danno segnalato

Al momento non si registrano danni a persone o edifici. Diverse segnalazioni sono arrivate dai cittadini che hanno avvertito il sisma, soprattutto nei comuni costieri e nelle aree interne della provincia di Salerno. La profondità dell’evento sismico ha attenuato l’impatto in superficie, limitando eventuali criticità strutturali.