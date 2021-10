Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Campania. Alle ore 18.25 la scossa di magnitudo 2.2, durata pochi secondi, ha colpito l’area dell’avellinese, precisamente l’epicentro è stato localizzato a Solofra.

Terremoto in Campania

A dare conferma dell’evento tellurico l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma ha avuto una profondità di 9.4 chilometri. La scossa, registrata molto in superficie, è stata avvertita da molti residente della zona, con decine di segnalazioni anche sui social.

Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. L’ultima scossa di terremoto in Campania risale a diversi mesi fa, quando un terremoto sempre di magnitudo 2.2 ha colpito la provincia di Caserta, precisamente Santa Maria la Fossa, vicino Capua. Anche in quella circostanza non ci fu, per fortuna, nessuna conseguenza