Una stamperia clandestina di documenti contraffatti nel cuore di Napoli, tra piazza Mercato e il quartiere Pendino. Cinque misure cautelari sono state eseguite oggi, martedì 17 novembre, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria nell’ambito di un’inchiesta sulla produzione e sulla vendita di documenti falsi. Al centro delle indagini un gruppo di cinque persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, ritenute dagli investigatori vicine al clan Mazzarella.

Le cinque misure cautelari: domiciliari, divieti e obbligo di presentazione

I provvedimenti sono stati emessi dall’autorità giudiziaria al termine di una complessa attività investigativa. Per il presunto promotore dell’organizzazione sono stati disposti gli arresti domiciliari; nei confronti degli altri indagati sono state applicate misure meno afflittive, tra divieti di dimora e obbligo di presentazione ai Carabinieri. Le misure intervengono nella fase delle indagini preliminari: le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento e tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.

La stamperia clandestina scoperta nel luglio 2025

La presunta fabbrica del falso non è stata individuata oggi: il laboratorio era già stato scoperto e smantellato nel luglio 2025. Le attività di indagine proseguite nei mesi successivi avrebbero consentito di ricostruire il funzionamento della stamperia, i ruoli delle persone coinvolte e la distribuzione dei documenti contraffatti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo avrebbe prodotto e ceduto documenti falsificati a diversi acquirenti. Sono stati ricostruiti almeno undici episodi e individuati quindici presunti clienti, denunciati nell’ambito degli accertamenti.

Il legame ipotizzato con ambienti vicini al clan Mazzarella

Gli investigatori ritengono che i componenti del nucleo familiare coinvolto fossero vicini ad ambienti riconducibili al clan Mazzarella. È un elemento dell’ipotesi investigativa, che non equivale a una responsabilità accertata per associazione mafiosa. L’operazione riporta l’attenzione sul mercato dei documenti contraffatti e sui possibili utilizzi illegali di carte d’identità e altri titoli falsificati. Nei mesi scorsi, in un caso distinto, Teleclubitalia aveva raccontato anche la scoperta di una centrale di documenti falsi a Casalnuovo. Le indagini proseguono per completare la ricostruzione delle attività contestate e verificare tutte le singole posizioni.