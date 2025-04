Ha partecipato anche il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, all’incontro tenutosi il 7 aprile 2025 presso la Prefettura di Napoli tra 38 primi cittadini ed il generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi.

Terra dei Fuochi, incontro tra il sindaco di Aversa e Vadalà per bonificare terreno per pista di atletica

L’incontro ha visto la presenza del vice presidente del Senato, senatrice Maria Domenica Castellone, dei Vescovi di Aversa, mons. Angelo Spinillo, e di Acerra, mons. Antonio Di Donna, e dei rappresentanti del Comitato Kosmos Ambiente e Salute. E’ il secondo appuntamento che il Commissario di governo per l’emergenza ambientale tra Napoli e Caserta ha tenuto con i vari Sindaci dei Comuni interessati al fenomeno, dopo quello tenutosi presso la Prefettura di Caserta.

Il generale Vadalà ha voluto informare le istituzioni locali circa le azioni che si stanno ponendo in essere sul territorio, ma ha anche voluto ascoltare i primi cittadini per raccogliere ulteriori segnalazioni circa i luoghi che richiedono particolari attenzioni. Il generale ha ribadito che la sua azione si tramuterà in interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei territori, ma anche in iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e sanitario delle popolazioni nell’area interessata.

Il generale Vadalà ha invitato i Comuni a fare rete in questa battaglia per contrastare i roghi e l’inquinamento ambientale derivante dall’abbandono dei rifiuti. Tante le proposte arrivate, c’è stato anche chi ha richiesto l’intervento dell’esercito per poter tenere sotto controllo la situazione, così come da parte di molti primi cittadini è stato ribadito l’impegno ad investire in sistemi di videosorveglianza per monitorare quanto più possibile i territori.

Il primo cittadino di Aversa, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza per l’intero territorio di riscattarsi dall’etichetta “terra dei fuochi” ponendo in essere una serie di azioni che puntino a promuoverne i punti di forza, come la storia, la cultura, le tradizioni, le emergenze artistiche ed architettoniche”. A margine dell’incontro ha, poi, rappresentato a Vadalà la difficoltà del Comune di portare a compimento un’opera attesa da oltre vent’anni come la pista di atletica leggera, perché occorrono ingenti somme per la bonifica del terreno sul quale dovrà sorgere l’impianto.

“Ci sono tutte le condizioni per avere ad Aversa una struttura di grande importanza, – ha detto Matacena – ma siamo bloccati perché mancano le risorse per procedere alla bonifica del terreno. Il generale Vadalà ha dato la sua disponibilità ad intervenire. Abbiamo concordato di inviare, a stretto giro, alla sua attenzione tutta la documentazione occorrente. Confido in un suo concreto interessamento”. Il sindaco di Aversa ha anche annunciato che presto sul territorio cittadino sarà presente un nucleo ambientale dei Carabinieri per contrastare con ogni mezzo il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti.