E’ stata firmata la nuova convenzione tra Regione Campania e Vigili del fuoco: ci saranno più unità per la lotta alla Terra dei Fuochi con fondi per 1,5 milioni di euro. Lo ha annunciato il sottosegretario Sibilia, ieri in visita al distaccamento di Lago Patria: “Ci saranno anche altre tecnologie come i droni per contrastare i roghi”. Ad accompagnarlo esponenti dell’amministrazione comunale come la vicesindaca Anna Savarese, l’assessore Marilisa Taglialatela Scafati, i consiglieri Salvatore D’Agostino e Stefano Palma, poi la senatrice Mariolina Castellone e il deputato Salvatore Micillo.

Il presidio sulle sponde del lago diventerà operativo h24. Il distaccamento però resta temporaneo e nei prossimi mesi si dovrebbe concludere la fase delle progettazione per la caserma definitiva nel bene confiscato dell’ex Parco Rea sulla circumvallazione esterna.

