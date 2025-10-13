Sono stati scarcerati i due giovani di Giugliano arrestati nei giorni scorsi per la tentata rapina all’ufficio postale di Marcianise e per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di Carlo Di Marino, classe 2006, difeso dall’avvocato Matteo Casertano, e di F.C., minorenne classe 2008, assistito dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord.

Tentata rapina all’ufficio postale di Marcianise: scarcerati i due giovani di Giugliano

I due erano stati fermati dopo una fuga rocambolesca seguita al tentato assalto all’ufficio postale di via Cesare Battisti. Secondo quanto ricostruito, i giovani, arrivati a bordo di una Fiat Panda grigia, avrebbero fatto irruzione con il volto coperto da passamontagna e armati. Il piano, però, è fallito grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale di Marcianise, che ha sventato la rapina.

Dopo l’arresto, il giudice ha convalidato il fermo disponendo per Di Marino la misura degli arresti domiciliari, mentre per il minorenne è stato stabilito il collocamento in una casa famiglia, evitando così il trasferimento al carcere minorile di Nisida.