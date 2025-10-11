Si è conclusa con due arresti la tentata rapina agli uffici postali di via Matteotti a Marcianise, nel casertano. A finire in manette due giovani di Giugliano, Luigi Di Martino, 22 anni, e C.F., 17 anni.

Marcianise, tentata rapina all’ufficio postale: arrestati due giovani di Giugliano



I due balordi, erano arrivati sul posto a bordo di una Fiat Panda grigia. Col volto travisato, Di Martino impugnava un cacciavite, mentre il minorenne era armato di taglierino. Il primo a entrare nell’ufficio postale è stato il 17enne, ma i loro piani sono stati interrotti dall’arrivo di una pattuglia della Polizia Municipale di Marcianise, che ha immediatamente bloccato il 22enne.

Il complice minorenne è invece riuscito a fuggire, dirigendosi verso la stazione ferroviaria. Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha scavalcato cancelli e attraversato i binari, ma dopo un inseguimento di circa venti minuti è stato raggiunto e fermato dai poliziotti della Squadra Mobile.

Di Martino è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il 17enne, assistito dall’avvocato Luigi Poziello, è stato invece accompagnato all’Istituto di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, in attesa dell’udienza di convalida.