Napoli, rapina in discoteca: picchiato e derubato della collanina, arrestati due giovani

Serata di paura a viale Kennedy a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due giovani, un 19enne e un 22enne di San Giorgio a Cremano, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata.

Aggressione durante una serata danzante

L’episodio è avvenuto nella serata di sabato all’interno di un locale dove era in corso una serata danzante. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero preso di mira una vittima, colpendola violentemente al volto prima di strapparle una collanina d’oro e darsi alla fuga.

L’intervento della Polizia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente su disposizione della Centrale Operativa, a seguito di diverse segnalazioni di furti nella zona. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che stava inseguendo due persone, indicandole come responsabili della rapina.

Bloccati e arrestati

Gli operatori sono riusciti a raggiungere e bloccare i sospettati in pochi istanti. Subito dopo, la vittima ha confermato l’accaduto, raccontando l’aggressione e il furto subito poco prima. Per i due giovani è scattato l’arresto immediato. Dovranno ora rispondere del reato di rapina, mentre proseguono gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.