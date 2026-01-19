Tentano di rubare Apecar al Vomero: fermati due ragazzini di 13 e 14 anni

Una scena che lascia senza parole: due ragazzini, poco più che bambini, hanno provato a rubare un’Apecar nel cuore del Vomero. È accaduto in via Pitloo, dove i carabinieri hanno sorpreso due minorenni di 13 e 14 anni durante il tentativo di forzare l’accensione del mezzo.

La fuga e l’aggressione: un carabiniere colpito prima di scappare

Alla vista dei militari dell’Arma, intervenuti tempestivamente dopo aver assistito alla scena, i due minorenni hanno tentato la fuga. Prima di allontanarsi, però, uno dei due ha colpito un carabiniere, provocando lesioni. La fuga è durata poco. I carabinieri, con l’aiuto di alcuni passanti, sono riusciti a bloccare rapidamente entrambi i ragazzini e a riportare la situazione sotto controllo.

Denuncia per il 14enne: tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale

Al termine delle formalità di rito, il 14enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per tentato furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Per quanto riguarda invece il 13enne, considerata la non imputabilità per l’età, è stato comunque segnalato alla Procura per i Minori di Napoli. Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dei due ragazzini una smerigliatrice e alcuni attrezzi per lo scasso, utilizzati presumibilmente per mettere a segno il furto. Il materiale è stato sequestrato.