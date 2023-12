Con un nunchaku, un’arma costituita da due bastoni legati tra loro da una catena, ha tentato di strangolare la compagna 42enne all’interno del loro appartamento. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri, che hanno tratto in salvo la donna ed evitato così il peggio.

Tenta di strangolare la compagna con un nunchaku a Chiaia: arrestato un 36enne

L’ennesimo episodio di violenza di genere si è verificato a Chiaia, “salotto buono” di Napoli. Al 112 arrivano diverse segnalazioni che raccontano di urla e rumori provenire da un appartamento al piano terra di un edificio. Si sente gridare ma i carabinieri bussano alla porta.

Apre una donna, ha 42 anni ed è nel panico. Sul collo evidenti segni di violenza. Nell’appartamento c’è anche il compagno: ha 36 anni, è prepotente, ha tra le mani un nunchaku e tenta di colpire la vittima minacciandola di morte. I militari dell’Arma si frappongono tra i due per proteggere la donna e dopo una breve colluttazione l’uomo viene bloccato.

L’aggressione

Lui non fa nulla nella vita e sta sempre in giro mentre la 42enne sbarca il lunario con lavori saltuari. L’uomo ha il il vizio dell’alcol e spesso pretende denaro dalla compagna. Ieri, il 36enne avanza la stessa richiesta, minacciandola: lei non ci sta, si rifiuta di dargli i suoi soldi. E a quel punto esplode la violenza. Il 36enne aggredisce la donna e poi, non contento, prende l’arma cinese dal cassetto di un mobile in cucina e tenta di strangolarla.

L’uomo viene arrestato dai Carabinieri, nel frattempo intervenuti sul posto, e poi accompagnato in carcere dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.