Pozzuoli: droga nascosta nella tappezzeria dell’auto. Carabinieri arrestano 36enne

Operazione antidroga a Pozzuoli, dove i carabinieri hanno arrestato Avallone Pietro, un 36enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Controlli in via della Casa Comunale

L’intervento è avvenuto in via della Casa Comunale, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. I militari della sezione operativa hanno notato una Fiat 500X nera con fari accesi e un uomo alla guida impegnato in un sospetto scambio con un’altra persona. Insospettiti dal comportamento, i carabinieri sono immediatamente intervenuti per un controllo.

Cocaina nascosta nella tappezzeria dell’auto

Durante la perquisizione, il 36enne è stato trovato in possesso di: 12 dosi di cocaina pronte per la vendita, 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio e due telefoni cellulari, probabilmente utilizzati per i contatti con i clienti. La droga era abilmente nascosta in un vano ricavato tra la guarnizione e la moquette del tettuccio, all’altezza dello specchietto retrovisore. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.