Prima ha tentato di strangolare e soffocare l’ex moglie, poi le ha strappato i capelli. Non contento, ha tentato anche di uccidere la donna provando a gettarla dalla finestra. Una violenza inaudita, cieca e feroce quella che si è consumata qualche giorno fa a Napoli. Che solo per un puro caso non è finita in tragedia. L’uomo è stato fermato l’accusa di tentato omicidio aggravato, rapina e atti persecutori.

Tenta di strangolare e di lanciare dalla finestra ex moglie: arrestato 40enne a Mugnano

A condurre le indagini la squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla quarta sezione – violenze di genere e fasce deboli della Procura della Repubblica di Napoli. A causa delle violenze dell’ex coniuge, la donna ha riportato ecchimosi al collo, dovute ai due tentativi di strangolamento, trauma cranico e trauma contusivo nasale. Per lei 50 giorni di prognosi. Tra la vittima e l’ex coniuge pare fossero frequenti litigi, anche violenti, tra loro.

Valutato, infine, il concreto pericolo di fuga dell’indagato, che è stato rintracciato a Mugnano, l’autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento al carcere di Poggioreale in stato di fermo di indiziato di delitto, eseguito da personale della squadra Mobile con il supporto del commissariato di Giugliano e convalidato dal gip del Tribunale di Napoli Nord.