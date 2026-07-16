Napoli, tenta di rubare uno scooter davanti alla caserma dei carabinieri: arrestato 28enne

Ha cercato di rubare uno scooter parcheggiato proprio davanti alla caserma dei carabinieri, senza accorgersi di essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’Arma. È finito in arresto un 28enne di origine bengalese, bloccato dai militari della stazione Napoli Borgoloreto con l’accusa di tentato furto.

Tenta di rubare uno scooter davanti alla caserma dei carabinieri: arrestato 28enne

L’episodio si è verificato in via Nuova Marina, nella zona del Porto di Napoli. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe notato un motociclo in sosta e, dopo essersi guardato intorno, avrebbe iniziato a manometterlo nel tentativo di impossessarsene. Prima avrebbe cercato di forzare il bloccasterzo, poi avrebbe danneggiato la scocca del mezzo, senza però riuscire nel suo intento.

Resosi conto dell’insuccesso, il 28enne avrebbe deciso di allontanarsi. A fermarlo, però, sono stati i carabinieri che avevano seguito l’intera scena in diretta attraverso il sistema di videosorveglianza installato nella caserma. I militari sono intervenuti immediatamente, bloccandolo e arrestandolo.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, in attesa del rito di convalida. L’area antistante la caserma di Borgoloreto era già stata teatro di un grave episodio nel dicembre 2024, quando un uomo esplose alcuni colpi di fucile contro il portone della struttura. Le indagini portarono, nel maggio scorso, all’individuazione e all’arresto del presunto responsabile, accusato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco.