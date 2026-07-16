Napoli, clochard accoltellato per rapinargli cellulare e 200 euro: caccia all’aggressore

Un uomo di 34 anni, di origine indiana e senza fissa dimora, è stato aggredito e ferito con un coltello durante una rapina avvenuta nella notte del 15 luglio in via Acton, a Napoli. Secondo il suo racconto, il responsabile gli avrebbe sottratto un telefono cellulare e 200 euro in contanti, gli unici beni in suo possesso, per poi colpirlo al volto con un’arma da taglio.

Napoli, clochard sfregiato con un coltello per rapinargli cellulare e 200 euro: caccia all’aggressore

Il 34enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici hanno suturato una profonda ferita provocata dal fendente. Per lui è stata emessa una prognosi di 21 giorni.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno rinvenuto tracce di sangue e avviato i rilievi. I militari stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto, cercando eventuali testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

La vittima ha riferito che ad assalirlo sarebbe stato un uomo di colore. Gli investigatori sono al lavoro per verificare il suo racconto, chiarire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità dell’autore della violenta rapina. L’episodio si è verificato in via Acton, un’area particolarmente frequentata da turisti per la presenza di numerose strutture ricettive tra alberghi e bed & breakfast, dove vivono anche diversi senzatetto.