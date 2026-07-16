Momenti di paura questa mattina a Villaricca, dove un incendio è divampato all’interno di una palazzina di via della Resistenza, a pochi passi dall’ufficio postale. L’allarme è scattato quando un denso fumo ha iniziato a fuoriuscire dall’edificio, spingendo numerosi residenti a lasciare le proprie abitazioni e a riversarsi in strada.

Villaricca, incendio in un’abitazione di via della Resistenza: rogo spento dai residenti

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da una sedia a rotelle. Prima dell’arrivo dei soccorsi, alcuni cittadini sono intervenuti recuperando un estintore dai locali di Poste Italiane e sono riusciti a domare il principio d’incendio, evitando che il rogo si propagasse e provocasse danni più gravi.

L’intervento dei residenti avrebbe quindi contribuito a scongiurare conseguenze peggiori. Restano da chiarire le cause del rogo e al momento non è ancora noto se vi siano persone rimaste ferite. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.