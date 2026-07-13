Melito, evade i domiciliari, investe un 17enne e lo implora: “Non chiamare i carabinieri”

Ha lasciato la propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ha provocato un incidente stradale con uno scooter privo di targa e, dopo aver tentato di convincere la vittima a non allertare le forze dell’ordine, è fuggito. È accaduto a Melito, dove un 46enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di evasione e omissione di soccorso.

L’incidente con il 17enne

L’episodio si è verificato in via dello Zodiaco. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 46enne si era allontanato dalla propria abitazione, dove stava scontando gli arresti domiciliari, a bordo di uno scooter privo di targa. A pochi metri da casa si è scontrato con uno scooter condotto da un 17enne, che è caduto sull’asfalto.

Le richieste di non chiamare i carabinieri

Subito dopo l’incidente, il 46enne si è fermato e avrebbe implorato il giovane di non chiamare i carabinieri, spiegando di essere agli arresti domiciliari. Poco dopo si è allontanato. Il minorenne ha quindi contattato i genitori, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente mentre numerosi curiosi si radunavano nella zona. Dopo circa cinque minuti, il 46enne è tornato sul posto e avrebbe nuovamente chiesto ai familiari del ragazzo di non avvisare il 112. Tuttavia, nel frattempo, un passante aveva già segnalato l’accaduto.

La fuga e l’arresto

All’arrivo della pattuglia, il 46enne ha tentato di sottrarsi ai controlli rifugiandosi nella propria abitazione. Dopo aver chiuso il cancello e il portone del condominio, ha cercato di far perdere le proprie tracce. I carabinieri, raccolta la testimonianza del 17enne, hanno raggiunto l’appartamento. L’uomo ha aperto la porta dopo essersi cambiato d’abito. In un primo momento ha negato di essersi allontanato da casa, salvo poi ammettere di essere uscito per acquistare una birra e di essersi scusato con il ragazzo coinvolto nell’incidente. Nel giardino dell’abitazione i militari hanno rinvenuto lo scooter senza targa utilizzato poco prima.

Ferite lievi per il minorenne

Il 17enne è stato soccorso dal personale del 118 e ha riportato soltanto ferite superficiali. Per il 46enne sono scattate le manette. Dovrà rispondere dei reati di evasione e omissione di soccorso. Dopo l’arresto è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio