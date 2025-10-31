Una 45enne originaria di Qualiano è stata denunciata dai carabinieri per tentato incendio dopo aver cercato di dare fuoco all’abitazione dell’ex suocera. L’episodio è avvenuto a Lettere, in provincia di Napoli.

Tenta di incendiare la casa dell’ex suocera: denunciata 45enne di Qualiano

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la donna mentre estrae una tanica dalla borsa, cosparge la porta di un liquido infiammabile e tenta di accendere un fiammifero. L’intervento tempestivo dell’ex genero ha impedito che le fiamme si propagassero e provocassero danni più gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del gesto vi sarebbero vecchie tensioni familiari e denunce reciproche tra le parti. La 45enne, identificata dai militari della stazione locale, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per tentato incendio. Il gesto è stato consumato proprio nel giorno del decimo anniversario di matrimonio con l’ex marito.