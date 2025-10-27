Ha cercato di togliersi la vita facendo esplodere la propria abitazione, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato una tragedia. Attimi di paura nel pomeriggio di sabato 25 ottobre nella frazione Antessano di Baronissi, dove un 26enne, già in cura presso il Centro di igiene mentale, si è barricato in casa con tutte le manopole del piano cottura aperte, saturando completamente i locali di gas.

Tenta di far esplodere la casa aprendo il gas: 26enne salvato in extremis a Baronissi

Il giovane non rispondeva ai richiami della madre e aveva reso inaccessibile l’abitazione, chiudendo ogni via d’ingresso. Quando la donna, disperata, ha capito che qualcosa non andava, ha lanciato l’allarme ai carabinieri di Mercato San Severino, ai vigili del fuoco e al 118.

Giunti sul posto, i caschi rossi hanno compreso subito la gravità della situazione: il gas aveva già invaso parte della casa e l’esplosione era un rischio concreto. Per entrare, i vigili del fuoco hanno utilizzato un mezzo per raggiungere una finestra al primo piano, riuscendo ad aprire un varco. A quel punto i carabinieri sono riusciti a penetrare all’interno, trovando il 26enne privo di sensi sul divano, a pochi metri dal piano cucina con le quattro manopole del gas completamente aperte.

Una volta messa in sicurezza l’abitazione e chiuse le fuoriuscite di gas, i soccorritori hanno aerato tutti gli ambienti e consentito al personale sanitario di prestare i primi soccorsi. Il giovane è stato poi trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove si trova sotto osservazione.