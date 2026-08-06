Teleclubitalia cambia frequenza: oggi risintonizza la TV e continua a seguirci sul canale 77

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Come continuare a vedere Teleclubitalia

Se accendendo la TV non trovi più Teleclubitalia nella posizione abituale, non preoccuparti. Ti basterà avviare una nuova ricerca automatica dei canali dal menu del televisore o del decoder per ritrovare l’emittente. Una volta completata la procedura, potrai continuare a seguirci sul canale 77, con tutta la nostra programmazione, l’informazione locale, gli approfondimenti, le dirette e i contenuti che ogni giorno realizziamo per il territorio.

Come risintonizzare la TV

La procedura è semplice e richiede solo pochi minuti:

Apri il Menu del televisore o del decoder.

del televisore o del decoder. Seleziona Impostazioni o Canali .

o . Avvia la Ricerca automatica dei canali .

. Attendi il completamento della scansione.

Cerca Teleclubitalia sul canale 77.

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Il vostro affetto e la vostra fiducia ci accompagnano ogni giorno. Per questo vi chiediamo di dedicare pochi minuti alla risintonizzazione, così da continuare a essere informati e a vivere insieme le notizie, gli eventi e le storie del nostro territorio. Oggi vi aspettiamo sul canale 77. Non mancate!