Teleclubitalia cambia frequenza: oggi risintonizza la TV e continua a seguirci sul canale 77

Teleclubitalia sarà visibile sul canale 77 del digitale terrestre. Per continuare a guardare i nostri programmi senza interruzioni, sarà necessario effettuare una semplice risintonizzazione del televisore.
Come continuare a vedere Teleclubitalia
Se accendendo la TV non trovi più Teleclubitalia nella posizione abituale, non preoccuparti. Ti basterà avviare una nuova ricerca automatica dei canali dal menu del televisore o del decoder per ritrovare l’emittente. Una volta completata la procedura, potrai continuare a seguirci sul canale 77, con tutta la nostra programmazione, l’informazione locale, gli approfondimenti, le dirette e i contenuti che ogni giorno realizziamo per il territorio.
Come risintonizzare la TV
La procedura è semplice e richiede solo pochi minuti:
- Apri il Menu del televisore o del decoder.
- Seleziona Impostazioni o Canali.
- Avvia la Ricerca automatica dei canali.
- Attendi il completamento della scansione.
- Cerca Teleclubitalia sul canale 77.
Grazie per scegliere Teleclubitalia
Il vostro affetto e la vostra fiducia ci accompagnano ogni giorno. Per questo vi chiediamo di dedicare pochi minuti alla risintonizzazione, così da continuare a essere informati e a vivere insieme le notizie, gli eventi e le storie del nostro territorio. Oggi vi aspettiamo sul canale 77. Non mancate!