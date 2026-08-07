Blitz a Giugliano, scoperta carrozzeria abusiva nel seminterrato: denunciato 60enne

Una carrozzeria abusiva sarebbe stata allestita nel piano seminterrato di un’abitazione privata a Giugliano. A scoprirla sono stati gli agenti della Polizia Municipale durante le attività di controllo del territorio condotte congiuntamente all’Esercito Italiano nell’ambito delle operazioni nella “Terra dei Fuochi”.

Due equipaggi impegnati in un’attività di secondo livello hanno effettuato il controllo, al termine del quale è scattato il sequestro del seminterrato e delle attrezzature presenti. Il titolare dell’attività, un uomo del posto di 60 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Carrozzeria nel seminterrato: mancavano le autorizzazioni

Secondo quanto emerso durante gli accertamenti, l’attività sarebbe stata esercitata senza autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, nonostante la presenza di griglie installate sul pavimento. Gli agenti avrebbero inoltre riscontrato l’assenza dell’autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera della cabina-forno utilizzata per la verniciatura dei veicoli. Nel corso del controllo non sarebbe stata prodotta neanche la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi generati dall’attività.

Sequestrati cabina forno, sollevatori e attrezzature

Il provvedimento non ha riguardato soltanto i locali. La Polizia Municipale ha proceduto anche al sequestro delle attrezzature utilizzate per la presunta attività abusiva. Tra i beni sequestrati figurano una saldatrice, una mola, una cabina forno, due cric sollevatori, due banchi da lavoro e diversi altri attrezzi.

Denunciato un 60enne per presunti reati ambientali

Al termine degli accertamenti il 60enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di illecito smaltimento di rifiuti, scarichi industriali abusivi ed emissioni non autorizzate in atmosfera.