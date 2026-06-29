Mugnano sul Ghiaccio, ultima festa e poi la chiusura: stop estivo e grandi novità in arrivo

Tempo di rinnovamento per Mugnano sul Ghiaccio, la nota struttura dedicata al divertimento e agli eventi, che ha annunciato la chiusura temporanea per consentire lavori di allestimento e restyling. La riapertura è fissata per il 1° settembre, quando il locale tornerà ad accogliere il pubblico con un look completamente rinnovato e numerose novità.

L’obiettivo è offrire un’esperienza ancora più coinvolgente a famiglie, bambini e appassionati, grazie a spazi rinnovati e nuove proposte che saranno svelate alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva.

La pista di pattinaggio aprirà a metà ottobre

Per gli amanti del ghiaccio bisognerà attendere ancora qualche settimana. La direzione ha infatti comunicato che la pista di pattinaggio sarà inaugurata a metà ottobre, dando ufficialmente il via alla nuova stagione. L’invito rivolto ai clienti è quello di continuare a seguire i canali social della struttura per conoscere in anteprima tutte le novità e il programma degli eventi.

Grande festa con il figlio di Giusy Attanasio

La chiusura della stagione è stata celebrata con un evento speciale. L’ultima giornata di apertura ha coinciso con la festa di compleanno del piccolo Cristian, figlio della cantante Giusy Attanasio.

A rendere ancora più memorabile il pomeriggio è stata la presenza a sorpresa del cantante Jhosef Zampella, che ha partecipato ai festeggiamenti regalando ai presenti un momento di musica e intrattenimento.

Ora per Mugnano sul Ghiaccio è tempo di prepararsi alla nuova stagione, con l’appuntamento fissato al 1° settembre per la riapertura della struttura e a metà ottobre per il ritorno della pista di pattinaggio.