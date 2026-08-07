Giugliano, furto all’ufficio Anagrafe: rubati tre motori dei condizionatori

Furto nella notte tra mercoledì e giovedì all’ufficio Anagrafe del Comune di Giugliano, dove i ladri hanno portato via tre motori esterni degli impianti di condizionamento. Le unità erano installate all’esterno della struttura comunale, sul lato di vico Cacciapuoti. Approfittando delle ore notturne, i malviventi sono riusciti a smontare e sottrarre i tre motori per poi allontanarsi.

Furto dei condizionatori all’Anagrafe di Giugliano

La scoperta del furto ha fatto scattare la segnalazione alle autorità. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine, che potranno ora effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e tentare di individuare i responsabili. Da chiarire anche le modalità utilizzate per smontare e trasportare le tre unità esterne senza essere intercettati.

Il furto proprio nei giorni del forte caldo

Il raid arriva in un periodo particolarmente delicato, segnato dalle alte temperature e dal forte caldo. Proprio in queste giornate gli impianti di climatizzazione diventano fondamentali negli uffici pubblici frequentati quotidianamente da dipendenti e cittadini. La sottrazione dei tre motori potrebbe quindi provocare disagi negli ambienti interessati, almeno fino al ripristino degli impianti.