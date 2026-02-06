Teleclubitalia Awards, la serata delle eccellenze: conferite le Mele d’Oro tra storie e messaggi

Una serata di emozioni, eccellenze e messaggi forti quella dei Teleclubitalia Awards, condotti dal direttore artistico Francesco Mennillo, che hanno visto la consegna delle ambite Mele d’Oro a protagonisti di diversi ambiti. Un evento capace di riunire istituzioni, artisti e società civile in una vera e propria festa della bellezza, dedicata a chi continua a lottare e a impegnarsi per il territorio, a ogni livello.

Ad allietare la serata, il live di Vesuviano.

Intrattenimento, storie, testimonianze e messaggi sociali importanti in un evento che, anno dopo anno, ha diventato un appuntamento atteso e sentito, capace di raccontare il territorio e valorizzarne le eccellenze.

