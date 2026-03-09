Logoteleclubitalia

Aversa, mele annurche donate ai cittadini dopo il premio alla Libreria Il Dono ai Teleclubitalia Awards

La mela annurca, eccellenza della Campania e simbolo dei Teleclubitalia Awards, diventa un dono per i cittadini che hanno contribuito alla vittoria della Libreria sociale “Il Dono” nella categoria mondo del sociale durante l’undicesima edizione del Premio di Teleclubitalia. L’iniziativa, promossa dal professore Fortunato Allegro, ha visto la distribuzione delle mele annurche in diversi punti del territorio, tra scuole, bar, il teatro Cimarosa e i Dono Point, tra cui la fermata della metropolitana Ippodromo di Aversa. Un gesto di gratitudine che punta anche a rafforzare il legame tra Giugliano e Aversa, territori storicamente legati alla filiera della mela annurca.

