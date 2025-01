Il 5 febbraio 2025, alle ore 20:00, il Teatro Lendi di Sant’Arpino ospiterà la decima edizione dei Teleclubitalia Awards, un evento che celebra le eccellenze del territorio campano. La serata vedrà la partecipazione di sindaci dell’area metropolitana e di autorità civili, militari e religiose.

Teleclubitalia Awards 2025: chi sono i candidati per “personaggio dell’anno” e come votarli

Tra le categorie in evidenza, spicca quella del “Personaggio dell’anno”, con tre candidati che si sono distinti per il loro impegno sociale e civile. Di seguito i nomi scelti e le motivazioni che hanno spinto Teleclubitalia a candidarli.

Filomena De Mare : Dopo la tragica perdita del figlio, ucciso durante una rissa mentre tentava di fare da paciere, Mena ha trasformato il suo dolore in un impegno sociale, promuovendo i valori della giustizia tra le giovani generazioni.

Vele di Scampia 167 : Per anni, questo gruppo ha lottato per migliorare le condizioni del quartiere di Scampia, chiedendo dignità e alloggi migliori. Hanno costruito un modello di partecipazione dal basso, superando gli stereotipi legati alle Vele grazie alla loro perseveranza e impegno.

Francesco Emilio Borrelli: La sua battaglia incessante contro le illegalità lo ha reso il simbolo di una Napoli che non si arrende. Nonostante aggressioni e minacce, continua a lavorare instancabilmente per denunciare le ingiustizie nella società.

Oltre alla categoria “Personaggio dell’anno”, i Teleclubitalia Awards 2025 includono altre categorie come “Mondo dello Sport”, “Mondo social”, “Mondo del lavoro”, “Mondo del sociale” e “Mondo dello Spettacolo”. In questa edizione speciale, saranno conferiti anche il Premio alla Memoria a Pietro Valente, farmacista e filantropo, e il Premio alla Carriera a personalità che hanno dato un contributo significativo al territorio. La cerimonia sarà trasmessa in prima visione regionale su Teleclubitalia, permettendo a tutti di seguire l’evento e scoprire i vincitori delle diverse categorie.

Come votare

Quest’anno cambia il sistema di votazione. Non basterà più esprimere la propria preferenza mettendo like al proprio beniamino sulla pagina Facebook di Teleclubitalia, ma è necessario collegarsi su questo sito dedicato ai Teleclub Awards e spuntare per ciascuna categoria la casella del proprio candidato preferito.