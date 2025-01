Teleclubitalia Awards 2025, chi sono i candidati della categoria “Mondo Social” e come votarli

Il 5 febbraio 2025, il Teatro Lendi di Sant’Arpino ospiterà la prestigiosa cerimonia dei Teleclubitalia Awards 2025, un evento che premia le eccellenze del territorio campano nei più svariati ambiti. Dopo il successo delle scorse edizioni, quest’anno un’attenzione particolare è dedicata al mondo dei social, con la categoria “Mondo Social” che vede in gara tre protagonisti d’eccezione.

I candidati della categoria “Mondo social”

20 SECONDS

Nata da un’idea sviluppata a Marano, questa app innovativa ha rivoluzionato il mondo del lavoro in Italia. Nel 2024, “20 Seconds” è stata l’app più scaricata, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in modo rapido ed efficace. Il progetto ha ricevuto il riconoscimento di miglior start-up dell’anno, consacrandosi come un esempio di successo tutto italiano.

Dalla città di Giugliano, questa pagina social ha saputo catturare l’attenzione di milioni di follower, tra cui personalità del calibro di Vasco Rossi e Cristina D’Avena. Con contenuti divulgativi che spiegano il funzionamento dello spazio, delle stelle e dei fenomeni celesti, “Curiosità Astronomiche” si è affermata come un punto di riferimento per chiunque voglia approfondire il misterioso universo sopra di noi.

Partiti da un’azienda di materiali edili messa a dura prova dalla crisi del Covid-19, i membri della “Famiglia Manna” hanno saputo reinventarsi grazie alla loro contagiosa simpatia. Grazie ai loro video divertenti e autentici, sono diventati un vero fenomeno su TikTok, conquistando migliaia di utenti e trasformando le difficoltà in un’opportunità di crescita e visibilità.

Un evento di grande impatto

La serata dei Teleclubitalia Awards 2025 metterà in luce il potere e l’influenza dei social media nella nostra società, dimostrando come idee innovative, divulgazione culturale e creatività possano fare la differenza. Il vincitore della categoria “Mondo Social” sarà decretato nel corso della serata dopo un’attenta valutazione. L’evento sarà trasmesso in diretta su Teleclubitalia, permettendo a tutti di seguire la premiazione e scoprire i vincitori delle diverse categorie. Per ulteriori dettagli e per seguire i momenti salienti della serata, è possibile consultare il sito ufficiale di Teleclubitalia.

Come votare

Quest’anno cambia il sistema di votazione. Non basterà più esprimere la propria preferenza mettendo like al proprio beniamino sulla pagina Facebook di Teleclubitalia, ma è necessario collegarsi su questo sito dedicato ai Teleclub Awards e spuntare per ciascuna categoria la casella del proprio candidato preferito.