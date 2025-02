Teleclubitalia Awards 2025: chi sono i candidati del “mondo del lavoro” e come votarli

Il 5 febbraio 2025, il Teatro Lendi di Sant’Arpino ospiterà la decima edizione dei Teleclubitalia Awards, un evento che celebra le eccellenze in vari ambiti professionali e culturali. Tra le categorie più attese, quella dedicata al Mondo del Lavoro, che quest’anno vede tre candidati distintisi per il loro significativo contributo alla società: Simone Scarano, Gianluca Vorzillo e Graus Edizioni.

Simone Scarano: il docente più giovane d’Italia

Nel 2024 è diventato il docente più giovane del Paese. A soli 19 anni, dopo un’esperienza di insegnamento a Sant’Antimo, si è trasferito a Crema, in Lombardia, per proseguire la sua carriera all’Istituto Tecnico Pacioli. La sua storia rappresenta un esempio di talento precoce e dedizione al mondo della formazione.

Gianluca Vorzillo: il salvataggio di Edenlandia e Acquaflash

In pochi mesi ha affrontato una sfida ambiziosa: dopo aver risanato Edenlandia, è riuscito a riaprire anche l’Acquaflash di Licola, scongiurandone la chiusura definitiva. Il suo operato ha restituito alla comunità due strutture fondamentali, creando occupazione per molti giovani e rilanciando il settore del divertimento nel territorio.

Graus Edizioni: la cultura come impegno sociale

La casa editrice napoletana si distingue da anni per la pubblicazione di libri dedicati a tematiche di rilevanza sociale. Quest’anno, in particolare, ha dato voce alla storia di Andrea Spezzacatena, il ragazzo con i pantaloni rosa che ha commosso l’Italia, raccontandola attraverso le parole della madre.

La premiazione sarà un momento di celebrazione e riconoscimento per chi, con impegno e passione, contribuisce alla crescita della comunità.

Alla cerimonia prenderanno parte sindaci dell’area metropolitana e autorità civili, militari e religiose. L’evento sarà trasmesso in prima visione regionale su Tele Club Italia, alle 22, sul canale 77.

Come votare

Quest’anno cambia il sistema di votazione. Non basterà più esprimere la propria preferenza mettendo like al proprio beniamino sulla pagina Facebook di Teleclubitalia, ma è necessario collegarsi su questo sito dedicato ai Teleclub Awards e spuntare per ciascuna categoria la casella del proprio candidato preferito.