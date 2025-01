Atleti, squadre e realtà sportive che hanno portato in alto il nome della Campania: il Mondo dello Sport è protagonista alla decima edizione dei Teleclub Awards, in programma il prossimo 5 febbraio 2025 al Teatro Lendi di Sant’Arpino, alle 20.

Teleclub Awards 2025, chi sono i candidati per il Mondo dello Sport e come votarli

L’evento, ormai appuntamento fisso per la celebrazione delle eccellenze del territorio, premia ogni anno chi si è distinto in sei categorie: Personaggio dell’Anno, Mondo dello Sport, Mondo dei Social, Mondo Sociale, Mondo del Lavoro e Mondo dello Spettacolo. Tra i candidati della categoria sportiva spiccano Sport Solutions, una realtà che, partendo dall’esperienza con Olimpic Nuoto di Villaricca, è diventata un punto di riferimento per il nuoto nazionale; Benedetta Altezza, campionessa mondiale senior di pattinaggio, che con una performance straordinaria ha conquistato pubblico e giuria; e Assunta Legnante, oro alle Paralimpiadi di Parigi nel lancio del peso, simbolo di determinazione e orgoglio per l’intera Campania.

A chiudere la serata, fuori concorso, due riconoscimenti speciali: il Premio alla Memoria per Pietro Valente, farmacista e filantropo, con la sua associazione “Ali” ha seminato cultura in tutta la provincia di Napoli, fondando una casa editrice, Edizioni Cento Autori, e il premio “Il Racconto nel Cassetto”, che ha raggiunto una rilevanza nazionale, e il Premio alla Carriera per Ciccio Merolla, percussionista che ha saputo fondere sonorità tradizionali e moderne con uno stile inconfondibile. L’evento vedrà la partecipazione di sindaci dell’area metropolitana e di autorità civili, militari e religiose, e sarà trasmesso in prima visione regionale su Tele Club Italia, alle 22 sul canale 77.

Come votare

Quest’anno cambia il sistema di votazione. Non basterà più esprimere la propria preferenza mettendo like al proprio beniamino sulla pagina Facebook di Teleclubitalia, ma è necessario collegarsi su questo sito dedicato ai Teleclub Awards e spuntare per ciascuna categoria la casella del proprio candidato preferito.

