Teleclub Awards 2025, chi sono i candidati per il Mondo dello Spettacolo e come votarli

Il talento e la creatività sono al centro della categoria Mondo dello Spettacolo dei Teleclub Awards 2025, che anche quest’anno premieranno le eccellenze artistiche del territorio. Tra i protagonisti della serata ci sarà Barbara Napolitano, scrittrice, regista e antropologa con un lungo percorso in Rai. Quest’anno ha diretto la versione di Natale in Casa Cupiello firmata da Vincenzo Salemme, dimostrando una capacità unica di reinterpretare i capolavori teatrali partenopei con un linguaggio contemporaneo.

Teleclub Awards 2025, chi sono i candidati per il Mondo dello Spettacolo

Accanto a lei, Antonio Spinelli, ballerino di Mugnano che ha saputo farsi strada nel panorama pop mondiale. Le sue collaborazioni con star del calibro di Beyoncé e Dua Lipa lo hanno portato conquistare un posto di rilievo nel mondo della danza internazionale. Infine, il talento più giovane tra i candidati: Mariafrancesca Cennamo, l’enfant prodige di Casoria che, a soli 10 anni, ha incantato l’Italia nella finale di Io Canto Generation su Canale 5. La sua voce straordinaria ha emozionato il pubblico da casa, confermando la sua precoce maturità artistica.

La serata, che si terrà il 5 febbraio 2025 al Teatro Lendi di Sant’Arpino alle 20, sarà impreziosita anche dall’assegnazione di due riconoscimenti speciali: il Premio alla Memoria per Pietro Valente, farmacista e filantropo, con la sua associazione “Ali” ha seminato cultura in tutta la provincia di Napoli, fondando una casa editrice, Edizioni Cento Autori, e il premio “Il Racconto nel Cassetto”, che ha raggiunto una rilevanza nazionale, e il Premio alla Carriera per Ciccio Merolla, percussionista che ha saputo fondere sonorità tradizionali e moderne con uno stile inconfondibile. Un appuntamento atteso, che vedrà la presenza di autorità civili, militari e religiose e che sarà trasmesso in prima visione regionale su Teleclubitalia, alle 22, portando nelle case del pubblico il meglio del nostro territorio.

Come votare

Quest’anno cambia il sistema di votazione. Non basterà più esprimere la propria preferenza mettendo like al proprio beniamino sulla pagina Facebook di Teleclubitalia, ma è necessario collegarsi su questo sito dedicato ai Teleclub Awards e spuntare per ciascuna categoria la casella del proprio candidato preferito.