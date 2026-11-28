Serate indimenticabili tra comicitÃ e pensiero al Teatro Lendi di Sant’Arpino, dove il servizio firmato Teleclub racconta l’energia di Viva la Mamma. Scritto e diretto da Diego Ruiz â€” presente in scena accanto a Michela Miconi, Samuel Peron e a una straordinaria Iva Zanicchi â€” lo spettacolo affronta con leggerezza e partecipazione il tema, spesso delicato, della solitudine degli anziani.

Risate e riflessioni al Teatro Lendi: Viva la Mamma conquista Sant’Arpino

Sul palco, il ritmo comico diventa lo strumento ideale per far arrivare al pubblico messaggi autentici. Iva Zanicchi guida la scena con carisma e tempi perfetti, dando vita a una madre apparentemente sola ma tutt’altro che fragile.

A rendere ancora più speciale il finale l’ingresso in scena dell’Arma dei Carabinieri, accolta con grande calore dal pubblico in sala, in un momento di forte condivisione collettiva che unisce intrattenimento e senso civico.

Ma il sipario di Sant’Arpino non si ferma qui. Nel corso del servizio viene rilanciato il cartellone del Teatro Lendi, ricco di appuntamenti e nomi di primo piano per la stagione: dal 2 al 4 dicembre arriva Gianfranco Gallo, per poi ripartire nel nuovo anno con il musical di Andrea Sannino e proseguire fino ad aprile con Ditecelo voi, il nuovo spettacolo di Peppe Iodice e i Solis String Quartet con Raiz in Uno, nessuno e centomila. Una programmazione varia e ambiziosa, suggellata dai saluti festosi del cast ai telespettatori di Teleclub tra sorrisi, applausi e auguri di buon Natale.