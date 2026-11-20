Dal 25 al 27 novembre, al Teatro Lendi di Sant’Arpino, diretto da Francesco Scarano, la stagione prosegue nel segno della comicità e del divertimento con “Viva la Mamma!”, brillante commedia scritta e diretta da Diego Ruiz, interpretata da Iva Zanicchi, affiancata da Milena Miconi, Samuel Peron e dallo stesso Ruiz.

A dominare la scena sarà il carisma di Iva Zanicchi, artista dalla personalità travolgente, pronta a misurarsi con i tempi e le sorprese della commedia, dando vita a Michela, una madre energica, ironica e tutt’altro che disposta a rinunciare alle proprie passioni. Proprio durante il tradizionale pranzo di Natale, davanti ai figli Sofia e Sandro, la donna annuncia una novità destinata a sconvolgere gli equilibri domestici: nella sua vita è arrivato un nuovo amore, un uomo decisamente più giovane di lei.

Da quel momento, la festa familiare si trasforma in un irresistibile susseguirsi di sospetti, gelosie, battibecchi ed equivoci, mentre i figli tentano di comprendere le intenzioni del nuovo arrivato e di fare i conti con una madre che rivendica, senza esitazioni, il diritto di vivere ancora le proprie emozioni.

Tra dialoghi frizzanti, situazioni paradossali e improvvise giravolte comiche, “Viva la Mamma!” gioca con le differenze generazionali e i pregiudizi, ricordando che l’amore non conosce età e che la felicità non dovrebbe mai chiedere il permesso. Una commedia affidata alla verve di una interprete amatissima e all’intesa di un cast pronto a regalare al pubblico del Lendi, risate, tenerezza e quella salutare leggerezza che, anche a Natale, sa mettere d’accordo le generazioni.

COMUNICATO STAMPA