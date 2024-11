Scalzo, infreddolito e in pigiama. Un bimbo di soli 3 anni è stato ritrovato in strada a Teano e salvato da un automobilista che ha segnalato la sua presenza ai carabinieri della locale stazione.

Teano, bimbo di 3 anni in pigiama gira da solo in strada: salvato da un automobilista

Il bambino, affetto da spettro autistico, si era allontanato da casa, intorno alle 5, probabilmente nel tentativo di seguire il papà, uscito prima per motivi di lavoro. Fortunatamente è stato avvistato da uno sconosciuto prima che potesse consumarsi una tragedia.

Preso in carico dai carabinieri della Compagnia di Capua e accudito dal personale del 118 e del Psaut di Teano, il bimbo – figlio di una coppia di romeni del posto – è stato restituito alla mamma, che – in quel mentre – non si era accorta di nulla. Come di rito, la situazione è stata segnalata all’autorità giudiziaria minorile.