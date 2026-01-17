“Tanino”, il nuovo romanzo di Alfredo Alvino: prima presentazione il 20 febbraio a Napoli

Il nuovo romanzo di Alfredo Alvino, dal titolo “Tanino”, arriva in libreria ed è pubblicato da Guida Editori. La prima presentazione ufficiale è in programma venerdì 20 febbraio 2026 nella sala della casa editrice, in via Bisignano 11, a Napoli.
All’incontro interverranno la professoressa Elena Gigante, l’avvocato Michele Brandi Bisogni e il giornalista Gianni Occhiello, che accompagneranno l’autore nel racconto del libro e dei suoi temi principali.
Per Alvino, inoltre, un riconoscimento importante: il presidente dell’Associazione culturale Agape ha comunicato allo scrittore la vittoria del primo premio del concorso 2025 con il romanzo “Nemici Fraterni”, pubblicato due anni fa. Un successo che conferma il percorso dell’autore e accende i riflettori su questa nuova uscita editoriale.