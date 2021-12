Per ispezione e controlli nella galleria Capodimonte in Tangenziale, la stazione di Capodimonte resterà chiusa in orario notturno dino all’8 gennaio. A comunicarlo è Tangenziale di Napoli.

Tangenziale Napoli, chiusa stazione Capodimonte

Lunedì 27 dicembre dalle ore 22:00 fino alle ore 6:00 di martedì 28 dicembre, la stazione Capodimonte sarà chiusa per chi proviene da Pozzuoli.

Nella stessa fascia oraria per le seguenti tre notti, 28, 29 e e 30 dicembre la stazione sarà chiusa in entrata e in uscita.

Da lunedì 3 fino a mercoledì 5 gennaio nella fascia oraria 22:00-6:00 e dalle 22:00 di venerdì 7 gennaio fino alle 6:00 di sabato 8 gennaio la stazione sarà chiusa sia in entrata sia in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Corso Malta o di Zona Ospedaliera.