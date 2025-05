Importanti novità per i viaggiatori in partenza e in arrivo dallo scalo partenopeo: la pista di volo dell’aeroporto di Napoli sarà chiusa per 42 giorni, dal 19 gennaio al 1° marzo 2026, per consentire radicali interventi di riqualificazione.

Napoli, lavori alla pista di volo: aeroporto chiuso per 42 giorni

A comunicarlo è il gestore aeroportuale, nell’ambito del piano quadriennale degli interventi 2023-2026. La decisione di concentrare i lavori nei primi mesi dell’anno non è casuale: si tratta infatti del periodo con il minore traffico aereo, così da limitare al massimo i disagi per i passeggeri. Le compagnie aeree, già informate da tempo, modificheranno la loro programmazione in base alle proprie strategie operative e commerciali.

In un’ottica di sistema aeroportuale regionale, l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi sarà chiamato a gestire una parte del traffico dirottato da Napoli, nei limiti di capacità stabiliti dall’Enac e in base alle richieste di slot ricevute.

Le opere di riqualificazione rientrano nei normali cicli di manutenzione, previsti dalle normative nazionali e internazionali, per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura.

Il gestore dello scalo ha sottolineato che l’intervento, seppur temporaneamente impattante, è essenziale per ammodernare e potenziare l’aeroporto partenopeo, assicurando servizi migliori e standard più elevati nei prossimi anni.