Carburanti, ripartono i bus Eav e i distributori della Tangenziale: restano tre aree senza benzina

Riprendono i rifornimenti e torna progressivamente regolare il trasporto pubblico. Dopo le difficoltà nell’approvvigionamento di gasolio, Eav ha annunciato il ripristino dei servizi automobilistici per il fine settimana. Migliora anche la situazione sulla Tangenziale di Napoli, dove la maggior parte delle aree di servizio ha ricominciato a erogare carburante.

Eav, ripartono le corse dopo la crisi

Secondo il piano comunicato dall’azienda, sabato 24 e domenica 25 ottobre il servizio bus è previsto regolare in tutti i bacini aziendali, ad eccezione di Ischia, dove restano le limitazioni già annunciate. La ripartenza interessa dunque anche il bacino di Agnano, che venerdì aveva ancora registrato un servizio ridotto.

La svolta è arrivata il 23 ottobre, con la ripresa delle consegne di gasolio nei depositi della Direzione Trasporto Automobilistico. Già nella stessa giornata erano tornati regolari i collegamenti nei bacini di Comiziano, Torre Annunziata e Procida, insieme ai servizi automobilistici sostitutivi.

Per Ischia il recupero sarà più graduale: lunedì 26 ottobre riprenderanno le linee 175 e 176, mentre le 178 e 186 saranno progressivamente riattivate. Il completo ritorno alla normalità dell’intera rete automobilistica è previsto da martedì 27 ottobre, compatibilmente con l’andamento delle forniture. Eav comunicherà eventuali variazioni attraverso i propri canali istituzionali.

Sulla Tangenziale riaprono i distributori

Segnali di miglioramento arrivano anche per gli automobilisti. Tangenziale di Napoli informa che le aree di servizio Agnano Ovest, Agnano Est e Doganella non erogano ancora carburante, mentre tutte le altre presenti sulla rete hanno ripreso regolarmente i rifornimenti. La disponibilità resta quindi differenziata tra i singoli impianti, ma il nuovo avviso del gestore conferma un primo recupero dopo l’esaurimento delle scorte.

Per chi si sposterà verso Fuorigrotta resta inoltre da considerare il dispositivo predisposto in occasione di Napoli–Roma: dalle 19 di sabato 24 ottobre sarà chiuso lo svincolo di uscita in entrambe le direzioni, fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dalle autostrade è consigliata l’uscita di Agnano.